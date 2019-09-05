Новый завод по переработке картофеля выведет Тюменскую область на мировой рынок, уверены эксперты

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У Тюменской области большой потенциал для развития сельского хозяйства. Перед российскими и голландскими компаниями открываются большие возможности в АПК на территории региона. Такое мнение во время открытия завода по переработке картофеля агрофирмы КРиММ высказал советник по вопросам сельского хозяйства посольства Королевства Нидерландов в РФ Меувес Брауэр.

"Для меня большая честь посетить открытие завода. Я был поражен возможностям, которые открываются перед российскими и голландскими компаниями на территории РФ, конкретно в вашем регионе в отрасли АПК. Просмотрев информацию, я понял, что имею дело с высокопрофессиональным предприятием, которое производит семенной и столовый картофель, инвестирует большие средства в переработку картофеля и изучает вкусовые потребности покупателей", - уточнил он.

Напомним, что на новом заводе по переработке картофеля установлено современное оборудование, в том числе и голландское. В частности, агрофирма КРиММ сотрудничает с компанией Kiremko, которая известна инновационными и ресурсосберегающими технологиями.

Как рассказал генеральный директор агрофирмы КРиММ Геннадий Рязанов, компания строит много объектов социального и производственного значения. "Завод по переработке картофеля принципиально новый, он технологически сложный. Я приведу пример: когда была пусконаладка главной линии, у нас одновременно находилось семь зарубежных компаний, чтобы запустить ее. Металлические конструкции и оборудование в Упорово поставляли из Челябинска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и европейских стран. Главный поставщик - голландская компания Kiremko, с которой было полное взаимопонимание и слаженная работа", - пояснил он.

Агрофирма КРиММ - один из крупнейших холдингов России по производству семенного картофеля и овощей открытого грунта с общей посевной площадью более 30 тыс. га. Предприятие эффективно использует лучшие селекционные достижения, применяет самые прогрессивные технологии семеноводства и овощеводства, новейшие модели специализированной техники и оборудования. За большой вклад в развитие российского картофелеводства руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина вручила благодарственное письмо генеральному директору КРиММа Геннадию Рязанову.

"Ваши достижения, высококачественный семенной материал, инновационные технологии выращивания и современные способы переработки являются результатом деятельности команды единомышленников, грамотного менеджмента, применения передового мирового опыта", - говорится в благодарственном письме.

Дарья Казакова