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Тюменский "Рубин" сыграет в Нур-Султане

Спорт, 13:15 07 сентября 2019

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Второй матч в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги Тюменский "Рубин" проведет Нур-Султане. 7 сентября сибирская дружина сойдется с "Номадом", сообщает пресс-служба клуба.

В стартовой встрече сезона в Караганде тюменцы одержали победу над "Сарыаркой" по буллитам со счетом 3:2. Для "кочевников" этот матч станет дебютным в российской высшей лиге. В межсезонье состав "Номада" пополнился группой перспективных игроков из моложеной команды "Снежные Барсы".

Матч в Нур-Султане "Рубин" начнет в 16 часов тюменскому времени.

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