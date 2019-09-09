  • 9 сентября 20199.09.2019понедельник
  • USD65,9981
    EUR72,8883
  • В Тюмени 12..14 С 4 м/с ветер северный

На довыборах в гордуму Тобольска победила Татьяна Орлова

Политика, 12:42 09 сентября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Представитель "Единой России" Татьяна Орлова победила на дополнительных выборах в Тобольскую городскую думу по одномандатному избирательному округу № 20. По итогам обработки всех бюллетеней она набрала 60,49% - это 398 голосов избирателей.

Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщил председатель облизбиркома Игорь Халин. Он отметил, что борьба за кресло депутата в думу Тобольска была конкурентной.

За представителя КПРФ Светлану Леврикову свои голоса отдали 28,27% избирателей (186 голосов), за кандидата от ЛДПР Владислава Быкова – 9,42% (62 голоса).

"В целом явка по городу Тобольску составила 19,52 процента. Своим правом голоса воспользовались 658 избирателей двадцатого округа", - отметил он.

Дополнительные выборы в Тобольскую гордуму по одномандатному избирательному округу № 20 проходили в единый день голосования 8 сентября.

Любовь Голышева

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выборы , единый день голосования , Игорь Халин , Тобольская городская дума

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:15 09.09.2019Владимир Пискайкин: единый день голосования в Тюменской области прошел на хорошем организационном уровне
12:53 09.09.2019Руководитель фракции ЛДПР Тюменской облдумы заявил, что выборы прошли хорошо
12:42 09.09.2019На довыборах в гордуму Тобольска победила Татьяна Орлова
11:18 09.09.2019Явка избирателей на выборах в Тюменской области составила 20,03%