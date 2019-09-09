На довыборах в гордуму Тобольска победила Татьяна Орлова

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Представитель "Единой России" Татьяна Орлова победила на дополнительных выборах в Тобольскую городскую думу по одномандатному избирательному округу № 20. По итогам обработки всех бюллетеней она набрала 60,49% - это 398 голосов избирателей.

Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщил председатель облизбиркома Игорь Халин. Он отметил, что борьба за кресло депутата в думу Тобольска была конкурентной.

За представителя КПРФ Светлану Леврикову свои голоса отдали 28,27% избирателей (186 голосов), за кандидата от ЛДПР Владислава Быкова – 9,42% (62 голоса).

"В целом явка по городу Тобольску составила 19,52 процента. Своим правом голоса воспользовались 658 избирателей двадцатого округа", - отметил он.

Дополнительные выборы в Тобольскую гордуму по одномандатному избирательному округу № 20 проходили в единый день голосования 8 сентября.

Любовь Голышева