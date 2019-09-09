Руководитель фракции ЛДПР Тюменской облдумы заявил, что выборы прошли хорошо

Глеб Трубин | Фото: duma72.ru Глеб Трубин | Фото: duma72.ru

Руководитель фракции ЛДПР Тюменской областной думы Глеб Трубин заявил, что выборы в единый день голосования 8 сентября в регионе прошли хорошо, количество депутатов ЛДПР по всем муниципальным районам увеличилось.

По его словам, поддержка ЛДПР растет из года в год. "В эту выборную кампанию избирались 13 депутатов от нашей партии. Конечно, мы еще не дошли до уровня Хабаровска (прим.ред: ЛДПР займет 34 из 35 мест в гордуме Хабаровска)", — сказалТрубин.

Он добавил, что либерал-демократы остались довольны выборами. "Есть замечания и жалобы, которые надо решать, и недостатки, которые необходимо устранять в будущем. Я считаю, что те участки, где проходят выборы, должны быть современными, хорошо оборудованными, с символикой — гербом, флагом и так далее", - отметил он.

В единый день голосования 8 сентября в Тюменской области выбрали 191 депутата разных уровней.

"Выборы — это торжество демократии, государственной власти. Люди должны понимать, что они приходят выбирать тех, кто потом будет нести ответственность", — заключил Глеб Трубин.

Инна Пахомова