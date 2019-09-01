Срок за фиктивную регистрацию больше ста человек получила жительница Тюмени

| Фото: ufms-info.ru | Фото: ufms-info.ru

Около 130 человек фиктивно зарегистрировала в квартире жительница Тюмени, за что понесла уголовную ответственность, сообщает прокуратура Ленинского округа г. Тюмени.

26-летняя местная жительница с октября 2018 года по март 2019 года предоставила в отдел по вопросам миграции УМВД России по г. Тюмени уведомления о прибытии к ней в двухкомнатную квартиру, в которой она проживала с семьей, 11 мигрантов из Казахстана, Украины, Кыргызстана и Молдовы, а также заявления о регистрации в данном жилом помещении 123 граждан России. При этом женщина не намеревалась предоставлять им жилье.

С учетом судимости за аналогичное преступление суд приговорил женщину к одному году и месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении