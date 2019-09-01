  • 10 сентября 201910.09.2019вторник
  • USD65,5698
    EUR72,3300
  • В Тюмени 10..12 С 3 м/с ветер юго-западный

Срок за фиктивную регистрацию больше ста человек получила жительница Тюмени

Происшествия, 13:48 10 сентября 2019

ufms-info.ru | Фото: ufms-info.ru

Около 130 человек фиктивно зарегистрировала в квартире жительница Тюмени, за что понесла уголовную ответственность, сообщает прокуратура Ленинского округа г. Тюмени.

26-летняя местная жительница с октября 2018 года по март 2019 года предоставила в отдел по вопросам миграции УМВД России по г. Тюмени уведомления о прибытии к ней в двухкомнатную квартиру, в которой она проживала с семьей, 11 мигрантов из Казахстана, Украины, Кыргызстана и Молдовы, а также заявления о регистрации в данном жилом помещении 123 граждан России. При этом женщина не намеревалась предоставлять им жилье.

С учетом судимости за аналогичное преступление суд приговорил женщину к одному году и месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# лишение свободы , мигранты , прокуратура , фиктивная регистрация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:48 10.09.2019Срок за фиктивную регистрацию больше ста человек получила жительница Тюмени
12:42 10.09.2019Северянку спасли от медведя, который вышел к людям
12:20 10.09.2019В Рощино опровергли информацию об экстренной посадке неисправного судна
11:57 10.09.2019Более миллиона рублей перевел мошенникам тюменский пенсионер