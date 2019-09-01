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Тюменские следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины

Происшествия, 08:56 11 сентября 2019

СКР | Фото: СКР

Доследственную проверку по факту гибели мужчины в результате падения с высоты проводят следователи Тюмени.

Как сообщает региональное управление СК России, днем 10 сентября под окнами жилого дома, расположенного по ул. Николая Гондатти, обнаружено тело мужчины без признаков жизни с травмами, характерными для падения с высоты.

Следователи выясняют причины и условия, которые могли привести к трагедии. Личность погибшего устанавливается.

По предварительным данным мужчина выпал с 14 этажа жилого дома.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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# падение с высоты , следственный комитет

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