Тюменские следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины
| Фото: СКР
Доследственную проверку по факту гибели мужчины в результате падения с высоты проводят следователи Тюмени.
Как сообщает региональное управление СК России, днем 10 сентября под окнами жилого дома, расположенного по ул. Николая Гондатти, обнаружено тело мужчины без признаков жизни с травмами, характерными для падения с высоты.
Следователи выясняют причины и условия, которые могли привести к трагедии. Личность погибшего устанавливается.
По предварительным данным мужчина выпал с 14 этажа жилого дома.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.