Урожайность картофеля в Тюменской области превышает прошлогодние показатели

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Урожайность картофеля в Тюменской области превысила 282 ц/га. Уже убрано 57,5 тыс. тонн картофеля, заложено на зимнее хранение 27 тыс. тонн.

Этот результат значительно превышает показатели предыдущих двух лет. Здесь передовые позиции занимают аграрии Упоровского, Заводоуковского, Тюменского, Нижнетавдинского районов.

Сибирская погода позволяет вести работы на высоком уровне. Например, валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составил более 702 тыс. тонн, урожайность – 26 ц/га. Лидерами являются сельскохозяйственные предприятия Голышмановского, Заводоуковского, Тюменского, Упоровского, Юргинского, Ялуторовского районов.

Хорошие результаты показывают сельские труженики и в уборке овощей открытого грунта. Валовой сбор составил 7,8 тыс. тонн, урожайность – 395 ц/га.