Более десяти тысяч человек объединили тренировки "Здравого смысла" летом

| Фото: пресс-служба проекта "Здравый смысл" | Фото: пресс-служба проекта "Здравый смысл"

Более 10 тыс. человек объединили уличные тренировки в рамках проекта "Здравый смысл", который охватил Тюмень, Ишим, Тобольск в 2019 году, сообщает пресс-служба проекта.

Всего в этом сезоне состоялось 132 тренировки. Участники занимались по нескольким направлениям: функциональный тренинг, единоборства и легкая атлетика. Для юных ценителей ЗОЖ работала детская площадка.

Спортивный сезон программы популяризации здорового образа жизни "Здравый смысл", в рамках которой проходит проект "Общие тренировки. Подготовка к "Стальному характеру", завершился 9 сентября тренировкой профессионального спортсмена Тимура Нагибина. После разминки он показал участникам серию фирменных упражнений.

У проекта большие перспективы. "Я думаю, мы будем расти как в количественных показателях, так и в качественных. Увеличим посещаемость тренировок, возможно, добавим другие виды спорта в следующем сезоне. Не исключено, что в нашем регионе будет проводиться еще больше спортивных событий от “Стального характера”. В этом году более 15 мероприятий проведено за пределами Тюменской области. Думаю, их количество будет увеличиваться, потому что тот качественный уровень, которого мы достигли, нравится не только тюменцам, но и всем тем, кто принимает участие в наших мероприятиях в других городах", — прокомментировал куратор программы популяризации здорового образа жизни "Здравый смысл", депутат городской думы Андрей Потапов.

Вслед за тренировками финальным мероприятием тюменской серии забегов станет "Стальной характер. Кросс", который состоится в Тобольске 14 сентября.