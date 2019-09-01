Тюменка стала чемпионом России по дуатлону

| Фото: областная спортивная школа олимпийского резерва | Фото: областная спортивная школа олимпийского резерва

Спортсменка сборной Тюменской области Маргарита Овсянникова завоевала звание чемпиона на чемпионате и первенстве России по дуатлону. Соревнования прошли на острове Татышев в Красноярске, сообщает Областная спортивная школа олимпийского резерва.

За победу боролись 277 спортсменов из 15 субъектов РФ. Состязания проходили в нескольких категориях: элита, молодежь до 23 лет, юниоры, юноши, девушки 15-17 лет, юноши, девушки 13-14 лет и любители.

В гонках элиты среди мужчин и женщин спортсмены сражались не только за звание чемпиона и золотые медали, но и за право выступать за взрослую сборную России на грядущих международных турнирах.

В женском старте никаких шансов соперницам не оставила представитель сборной Тюменской области Маргарита Овсянникова. Тюменка преодолела всю дистанцию ровно и уверенно и заслуженно стала чемпионом России по дуатлону 2019 года. В 2020 году Маргарита Овсянникова будет представлять Россию на международных соревнованиях.

Дуатлон – вид спорта, включающий в себя этапы бега и велогонк. На чемпионате и первенстве России в элитной категории первый этап бега составляет 10 км, велосипедный этап – 40 км, заключительный этап бега – 5 км.