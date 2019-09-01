На Мысу новый турниковый комплекс позволит тренироваться регулярно

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике | Фото: департамент по спорту и молодежной политике

С показательных выступлений по греко-римской борьбе началось открытие турникового комплекса на территории ДЮСШ "Водник" в Тюмени, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике..

Выступление подготовили мастер спорта по греко-римской борьбе, неоднократный победитель и призер чемпионатов России Севери Бадриев и кандидат в мастера спорта по дзюдо, чемпионка и призер УФО, всероссийских турниров Яна Большедворная.

Продемонстрировать спортивные таланты смогли и гости. Им было предложено выполнить нормативы "ГТО". Более 100 девчонок и мальчишек справились с задачей. Они проверили себя в таких испытаниях, как сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивание на высокой/низкой перекладине, прыжок в длину с места, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу и гимнастической скамье.

Открытие турникового комплекса позволит проводить регулярные тренировки по общей физической и силовой подготовке, а также организовывать занятия с инструкторами по спорту или заниматься самостоятельно жителям микрорайона Мыс.

Напомним, инициатором проекта "Турник в каждый двор" выступил руководитель Фонда поддержки спорта Андрей Потапов.

"Спортивная школа "Водник" является для меня особым местом, именно здесь началась моя спортивная карьера", - отметил Андрей Потапов.