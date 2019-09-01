Андрей Шальнев: цифровизация в первую очередь актуальна для малого и среднего бизнеса

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Традиционный тюменский "День знаний для предпринимателей" - площадка для получения новых знаний и компетенций, диалога и обмена мнениями. Об этом заявил в интервью обозревателю "Тюменской линии" генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Андрей Шальнев.

"Безусловно, получение новых знаний способствует повышению эффективности бизнеса", - отметил Андрей Шальнев, комментируя итоги VII "Дня знаний для предпринимателей", который прошел в Тюмени 11 сентября. В форуме приняли участие более 1 тыс. представителей предпринимательского сообщества и 16 экспертов-спикеров регионального и федерального уровней.

"В 2019 году форум был посвящен цифровизации экономики. Эксперты поделились собственным практическим опытом использования цифровых решений для увеличения прибыльности бизнеса. Цифровизация в первую очередь актуальна для малого и среднего бизнеса. Использование новых технологий позволяет повысить конкурентоспособность на современном рынке", - подчеркнул генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области.

Цифровизация процессов управления предприятием приводит к снижению финансовых издержек, уменьшению себестоимости продукции, повышению производительности труда. Кроме того, современные информационные технологии позволяют активнее продвигать свою продукцию на внутреннем и международном рынках.

"Наш регион пока находится в начале пути к цифровой экономике. Мы уже видим примеры более эффективной работы крупных компаний, которые активно используют цифровые решения. На форуме "День знаний для предпринимателей" их позитивный опыт стал доступным для малого и среднего бизнеса", - подчеркнул Андрей Шальнев.

Евгений Бабенко