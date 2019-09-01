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В Тюменской области больше всего специалистов требуется в строительстве

Экономика, 19:58 14 сентября 2019

Фото: minstroyrf.ru

В Тюменской области уровень трудоустройства граждан составляет 85,3% по данным областного департамента труда и занятости населения на 1 сентября 2019 года. Год назад этот показатель составлял 82,1%.

По последним сведениям, в качестве безработных зарегистрировано 3 тыс. 698 человек, сообщает Вслух. ру. При этом 5 тыс. 497 человек состоят на учете в качестве соискателей.

В областном банке вакансий находится 29 тыс. 185 позиций. Лидирующей отраслью остается строительство, здесь требуется 17 тыс. 156 специалистов. Больше тысячи вакансий в обрабатывающих производствах (1 тыс. 472), государственном управлении и обеспечении военной безопасности; социальном обеспечении (1 449), образовании (1 425), торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов (1 370 ). Востребованы специалисты в области здравоохранения и социальных услуг (960), транспортировке и хранении (866), сельском лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве (828). Менее ста вакансий в области водоснабжения и водоотведения (81) и добыче полезных ископаемых (30).

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