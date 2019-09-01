Минэкономразвития: специальный налоговый режим для самозанятых придет в Тюменскую область в 2020 году

| Фото: организаторов СУПа-2019 | Фото: организаторов СУПа-2019

Ввести специальный налоговый режим для самозанятых планируют в Тюменской области в 2020 году. Об этом рассказала заместитель директора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития РФ Оксана Тетерина на "Слете успешных предпринимателей-2019" в Тюмени.

Напомним, такой эксперимент стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах: Москве, Московской, Калужской областях и в Татарстане. Люди, у которых нет работодателя и наемных работников, которые создают продукт или услугу самостоятельно и чей доход не превышает 2,4 млн рублей в год, могут платить налог без всякой отчетности по ставке 4% (для работающих с физлицами) и 6% (для работающих с компаниями и ИП).

"Когда мы запускали этот проект, то планировали к концу года набрать 200 тысяч участников программы. Сейчас только сентябрь, но мы уже перешагнули эти показатели. Что касается распространения этой программы в других регионах, то рассматриваются два варианта: ввести такую модель для всех желающих регионов или добавить в список пилотных наиболее "сильные" регионы, в которых есть технологические возможности и создана цифровая среда", - пояснила Оксана Тетерина. Тюменская область, по ее словам, входит в число таких сильных субъектов, и в любом случае подключится к эксперименту в 2020 году.

Директор областного департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Леонид Остроумов подтвердил готовность региональной власти к этому.

"Мы ждем от Министерства экономического развития сигнал для запуска этой программы, потому что инициатива ее создания шла в том числе и от Тюменской области. Мы неоднократно направляли свои обращения на федеральный уровень и, конечно, рады, что наконец-то близится их воплощение", - сообщил он.

Напомним, седьмой международный молодежный бизнес-форум "Слет успешных предпринимателей-2019" проходит в Тюмени с 13 по 15 сентября. Форум разместился на территории оздоровительного центра "Олимпийская ребячка".

Дарья Казакова