Оплатить товары по QR-коду в Интернете предлагают россиянам

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Система быстрых платежей (СБП) стала доступна для оплаты товаров в Интернете по QR-коду, первую такую покупку провели онлайн-ритейлер Wildberries и банк "Русский Стандарт", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

По мнению директора департамента эквайринга банка "Русский Стандарт" Инны Емельяновой, новая технология станет востребованной у большинства онлайн-магазинов.

"Сегодня мы активно работаем над внедрением всех сервисов оплаты с помощью QR-кода через систему быстрых платежей, который станет еще одним удобным способом безналичной оплаты и позитивно повлияет на развитие эквайринга и рост доли безналичных платежей в России", – отметила она.

Для оплаты товара через СБП в интернете покупателю необходимо будет просканировать QR-код, который отображается на компьютере, с помощью мобильного приложения своего банка на смартфоне и подтвердить оплату в приложении. Банк плательщика также должен быть участником системы. Деньги со счета покупателя поступят на счет магазина практически сразу после совершения покупки.

"Система быстрых платежей проста и удобна, имеет ряд преимуществ по сравнению с привычными банковскими транзакциями, мы верим, что у нее хорошие перспективы для распространения среди наших покупателей", – полагает руководитель финансовой службы Wildberries Владимир Бакин.

Банк России запустил систему быстрых платежей в начале этого года. С ее помощью россияне уже могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а торговые сети в рамках системы начали тестировать оплату товаров и услуг по QR-коду. Число банков-участников СБП постоянно растет, Сбербанк к ней пока не присоединился, но по закону будет обязан сделать это с 1 октября.

По данным Национальной системы платежных карт (НСПК), клирингового центра СБП, 39% россиян регулярно расплачиваются безналично в интернет-магазинах за товары и услуги. Директор по развитию инновационных сервисов НСПК Дмитрий Колесников полагает, что новый способ безналичной оплаты с помощью СБП станет востребованным у россиян.