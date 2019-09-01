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Более ста тысяч тонн зерна намолотили аграрии Исетского района

Экономика, 16:05 18 сентября 2019

mcx.ru | Фото: mcx.ru

Более 100 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур намолотили аграрии Исетского района.

Уборочная кампания идет во всех сельскохозяйственных предприятиях, сообщает администрация муниципального района.

К 18 сентября намолочено 106 тыс. тонн зерна при урожайности 29,6 ц/га. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года обмолочено больше на 20%.

Лидерами являются ИП "КФХ Жамбурин Ж.Ж" – обмолочено посевных площадей 92%, "Сибирь" – 83%, "Новиково" – 82%, "ЗапСибХлеб-Исеть" – 80%, "Приисетье" – 78% и "Заречный" – 62%.

Основную осеннюю обработку почвы провели на площади 24 тыс. 82 га, пашню обрабатывают по мере уборки культур.

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# Исетский район , уборочная кампания

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