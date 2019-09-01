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Вадим Шумков вступил в должность губернатора Курганской области

Политика, 17:43 18 сентября 2019

kurganobl.ru

Вадим Шумков вступил в должность губернатора Курганской области. Торжественная церемония состоялась в зале Курганской областной филармонии 18 сентября.

В присутствии депутатов и сенаторов, представителей духовенства и федеральных органов исполнительной власти, деятелей культуры и журналистов Шумков принял присягу, сообщает пресс-служба губернатора Курганской области.

Полпред президента в УФО Николай Цуканов от имени и по поручению президента РФ поздравил Вадима Шумкова. "Я слушал присягу и подумал, какая сложная и тяжелая работа предстоит вам. Вы сегодня заручились доверием жителей Курганской области и вам предстоит приумножить это доверие", - отметил он.

Поздравительные телеграммы поступили в адрес Вадим Шумкова из администрации президента, патриарха Московского и всея Руси Кирилла, министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина, министра здравоохранения Вероники Скворцовой, министра спорта Павла Колобкова, председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера, мэра Москвы Сергея Собянина и глав регионов.

"Дорогие друзья, я хотел бы поблагодарить всех. Уверен, что нас ждет большая, совместная и самая благородная в этой жизни работа", - заявил Вадим Шумков.

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# Вадим Шумков

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