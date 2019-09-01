Тюменские дзюдоисты выступят на первенстве мира в Алматы

| Фото: центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» | Фото: центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо»

Тюменские дзюдоисты Джавад Гусейнов и Любовь Орлова поборются за медали юношеского первенства мира. Соревнования пройдут в Алматы 25-29 сентября, сообщает центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

Ожидается участие более 450 спортсменов из 64 стран. Борьба на татами развернется в 16 весовых категориях.

В составе сборной команды России выступят Джавад Гусейнов и Любовь Орлова. Они завоевали право принять участие в старте, став победителями первенства России 2018 года, а также победителями и призерами Кубков Европы.

Джавад завоевал серебряную медаль первенства Европы в Варшаве.