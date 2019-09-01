"Тюменский легион" крупно уступил "Ладье" в гостях

| Фото: legion.rubinhockey.ru, архив | Фото: legion.rubinhockey.ru, архив

Со счетом 0:6 уступил "Тюменский легион" тольяттинской "Ладье" в гостях в рамках чемпионата Молодежной хоккейной лиги.

По броскам в створ сибиряки уступили хозяевам совсем немного. Но вот эффективность атак у гостей хромала на обе ноги. При этом, до середины матча оборона "Легиона" весьма успешно гасила атакующий потенциал "Ладьи". Правда, на пятой минуте тюменцы не подчистили свой пятачок, и лучший бомбардир тольяттинцев Станислав Рангаев открыл счет. Однако затем борьба проходила на встречных курсах, пока на 29-й минуте шайба после Броска Дмитрия Петрова не пересекла линию ворот сибиряков, которые защищал Алексей Щетилин. Вскоре Милан Зинатуллин упрочил лидерство хозяев. До перерыва тюменцы много атаковали. Особенно усердствовали игроки первой тройки атаки Роман Червин, Евгений Волков и Александр Головин. Но все попытки взять "Ладью" на абордаж оказались тщетными. А в заключительном отрезке тольяттинцы организовали еще три голевые атаки. Их завершили Степан Стешенко, Андрей Колягин и Тимофей Доба.

Повторный матч команды проведут 26 сентября.

Без набранных очков "Легион" замыкает таблицу конференции "Восток". С 12 баллами "Ладья" располагается на третьей строчке. Лидерами являются "Сибирские снайперы" из Новосибирска, заработавшие 14 очков. С таким же багажом на второй позиции располагается "Авто" из Новосибирска.