Александр Моор подписал распоряжение о реконструкции стадиона в Ялуторовске

| Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

В Ялуторовске реконструируют стадион, в Аромашево благоустроят территорию Дома детского творчества. Распоряжение о выделении средств на эти цели подписал губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании президиума регионального правительства.

За счет средств местного бюджета подготовлена проектная документация на реконструкцию городского стадиона на ул. Кармелюка, 13 в Ялуторовске. В планах строителей на следующий год реализовать первую очередь проекта: выполнить устройство трибун, подготовку внутренних и наружных инженерных сетей, систем освещения. Вторая очередь предусматривает обустройство стадиона и спортивных площадок, а также установку малых архитектурных форм и дорожных знаков.

Еще одним распоряжением главы региона денежные средства выделены Аромашевскому району на благоустройство прилегающей территории сельского Дома детского творчества. Здесь строители выполнят ремонт асфальтобетонного покрытия, системы электроосвещения, установят защитные ограждения и разметки. Благодаря этому будут созданы комфортные условия для массового отдыха жителей села, проведения культурно-просветительских и спортивных мероприятий на территории Дома творчества, а также для занятий воспитанников объединения "Безопасное колесо".

Решение о необходимости благоустройства было принято губернатором в рамках рабочей поездки в Аромашево, где Александр Моор осмотрел объект и встретился с юными инспекторами дорожного движения, которые неоднократно представляли Тюменскую область и становись победителями на международных и российских соревнованиях.