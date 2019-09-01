У собственников жилья в Тюмени и Тюменском районе сменится поставщик электроэнергии

| Фото: АО «Газпром энергосбыт Тюмень» | Фото: АО «Газпром энергосбыт Тюмень»

АО "Газпром энергосбыт Тюмень" продолжает договорную кампанию в Тюмени и Тюменском районе, переводя на прямое энергосбытовое обслуживание потребителей, ранее обслуживавшихся АО "ЭК "Восток" на следующих территориях:

г. Тюмень (в т.ч. Салаирский тракт, д. Гилева, с. Комарово, п. ММС, п.г.т. Мыс);

села: Богандинское, Каскара, Княжево, Леваши, Мальково, Муллаши, Онохино, Салаирка, Созоново, Червишево, Чикча, Яр;

поселки: Андреевский, учебное хозяйство Рощино;

рабочие поселки: Боровский, Богандинский, Винзили;

деревни: Большие Акияры, Головина, Друганова, Железный Перебор, Коняшина, Ошкукова, Паренкина, Патрушева, Решетникова, Субботина, Тураева, Ушакова, Черная речка, Янтык;

садовые некоммерческие товарищества: "Колос-4", "Источник-2", "Мелиоратор", "Надежда".

Часть собственников жилья уже заключили договор с АО "Газпром энергосбыт Тюмень". Тем, кто еще не оформил документы энергоснабжения, следует обратиться в один из Центров обслуживания клиентов (далее – ЦОК) с двумя экземплярами договора энергоснабжения, где указан новый номер лицевого счета, который потребители должны были получить по почте вместе с уведомлением о смене поставщика электроэнергии. При себе необходимо иметь копию паспорта гражданина РФ (главную страницу и лист с пропиской), копию свидетельства о государственной регистрации права собственности либо выписки из ЕГРН, договора найма на помещение либо иного документа на право собственности (пользования), данные о приборе учета электроэнергии (паспорт прибора учета, наименование, заводской номер, текущие показания).

В ЦОК для оформления договора можно обратиться, не дожидаясь получения документов по почте. Энергетики отмечают, что наименьшая проходимость потребителей сегодня зафиксирована в ЦОКе по адресу: ул. Рационализаторов, 20, стр. 1. Также потребителей примут в ЦОКах, расположенных на ул. Хохрякова, 45 и на ул. Дмитрия Менделеева, 12. Офисы работают с понедельника по пятницу с 8 до 18 часов, в субботу - с 9 до 13 часов, воскресенье – выходной.

Договор энергоснабжения с новым поставщиком электроэнергии необходимо заключить не позднее 25 октября 2019 года.

Для удобства потребителей до 31 октября 2019 года дополнительно открыты временные пункты приема граждан:

р.п. Богандинский, ул. Юбилейная, 5 (с 9 до 17 часов, перерыв - с 13 до 14 часов);

с. Каскара, ул. Ленина, 3 (с 9 до 16 часов, перерыв - с 12 до 13 часов);

с. Червишево, ул. Советская, 66 (с 9 до 17 часов, перерыв - с 13 до 14 часов);

с. Мальково, ул. Совхозная, 21 (с 9 до 17 часов, перерыв - с 13 до 14 часов);

с. Онохино, ул. Советская, 13 (с 8 до 17 часов, перерыв - с 13 до 14 часов);

с. Созоново, ул. Трактовая, 8 (с 9 до 17 часов, перерыв - с 13 до 14 часов).

Кроме того, собранный пакет документов можно направить по почте по адресам:

625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Хохрякова, 45;

625033, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Менделеева, 12;

625031, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Рационализаторов, 20, стр. 1.

Оплату электроэнергии с ноября 2019 года необходимо производить в адрес АО "Газпром энергосбыт Тюмень" до 10 числа каждого месяца. Передать показания счетчиков и оплатить электроэнергию можно различными способами: через интерактивные сервисы на официальном сайте ("Личный кабинет клиента", страницы оплаты без авторизации — gesbt.ru/noregistr и gesbt.ru/m), а также в мобильных сервисах, банкоматах, офисах банков-партнеров: ПАО Сбербанк, АО "Газпромбанк", в отделениях ФГУП "Почта России", с помощью голосового помощника по телефонам: 8-900-393-01-77, (3452) 39-30-40. Подробную информацию обо всех способах оплаты можно получить на странице gesbt.ru/howtopay.

На вопросы потребителей ответят в интернет-приемной компании, на официальных страницах энергосбыта в "ВКонтакте", Facebook или Instagram. Кроме того, работает контактный центр – 8 800 100 56 06, для жителей Тюменской области звонок бесплатный.