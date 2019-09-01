Тюменский волейболист выступит на Кубке мира в Японии

| Фото: волейбольный клуб "Тюмень" | Фото: волейбольный клуб "Тюмень"

Тюменец Евгений Андреев в составе мужской сборной России выступит на Кубке мира, который стартует 1 октября, сообщает пресс-служба волейбольного клуба "Тюмень".

В состав российской команды вошли 15 игроков. В это число уроженец с. Исетское Евгений Андреев, начинавший заниматься волейболом у Владимира Жукова, в сентябре он дебютировал в составе сборной страны на чемпионате Европы.

Состав на Кубок мира можно назвать экспериментальным. В нем нет ряда волейболистов, без которых национальную сборную трудно представить. В частности – нижневартовца Артёма Вольвича, сургутянина Игоря Кобзаря, доигровщиков новоуренгойского "Факела" Егора Клюки и Дмитрия Волкова.

Но едет в Японию Антон Сёмышев. Главный тренер сборной Туомас Саммелвуо явно рассчитывает на сургутского воспитанника – тот стабильно находится в обойме сборной. К одной из неожиданностей можно отнести возвращение в состав национальной сборной связующего Сергея Гранкина.

1 октября в своей дебютной встрече на Кубке мира россияне сыграют с Ираном.