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Футболисты "Тюмени" уступили "Волге"

Спорт, 10:10 30 сентября 2019

fc-tyumen.ru | Фото: fc-tyumen.ru

ФК "Тюмень" потерпела второе поражение в ОЛИМП-Первенстве России по футболу среди команд клубов ПФЛ. И опять от ульяновской "Волги" - 0:1, сообщает пресс-служба сибирского клуба.

Домашний матч для тюменцев начался со спорного момента: на 30-й секунде главный арбитр ошибся, не увидев нарушение правил в чужой штрафной площади на Артёме Докучаеве, назначив вместо этого угловой.

Команды начали игру активно, пытаясь согреться на тюменском морозе. К середине тайма темп ожидаемо упал.

На 13-й минуте "Волга" закончила голом свою первую осмысленную атаку: забытый защитниками хозяев Алексей Тринитацкий неотразимо пробил в ближний верхний угол. Винить вратаря Дениса Вамбольта бессмысленно, удар действительно был хорош.

Тюменцы бросились в атаку, правда, суперопасные моменты у ворот Константина Баранова не возникали. Гости могли увеличить свой отрыв и забить второй мяч, но Вамбольт явно был против такого поворота событий. Первый тайм так и закончился в пользу гостей.

Второй отрезок встречи активнее начала "Тюмень". На поле сразу после перерыва появился нападающий Данил Карпов, который добавил скорости в атаке.

Опасных моментов команды почти не создали. Хозяева пытались организовать навал, а гости постоянно убегали в контратаки. Однажды мяч оказался в тюменских воротах. Однако судьи отменили его, поскольку раньше пересек лицевую линию.

"Тюмень" так и не смогла распечатать Баранова, который в матчах с сибиряками в нынешнем сезоне записал второй "сухарь".

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# ФК "Тюмень" , футбол

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