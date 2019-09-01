В Тюмени назвали победителей межрегионального турнира по боксу

| Фото: региональная Федерация бокса | Фото: региональная Федерация бокса

Захар Широков из Свердловской области, Александр Аникин из Югры, Сергей Кулак из Кемеровской области и Линар Валиуллин из Тюмени стали победителями VII межрегионального турнира по боксу среди юношей и юниоров им. заслуженного мастера спорта России Евгения Макаренко.

Соревнования состоялись в Тюмени с 27 по 29 сентября и собрали рекордное количество участников. Тюмень встретила 200 юных спортсменов из Югры, Ямала, Курганской, Челябинской, Свердловской областей, а также из Башкортостана, Узбекистана и Казахстана, сообщает региональная Федерация бокса.

| Фото: региональная Федерация бокса | Фото: региональная Федерация бокса

Турнир проводится в Тюмени с 2013 года. В 2019 году его посетили около 1 тыс. зрителей. Для гостей был презентован творческий сюрприз от чемпиона мира по боксу по версии WBO - Руслана Проводникова. Все желающие могли сфотографироваться с легендами бокса.

На торжественном закрытии соревнований были вручены специальные призы: "За волю к победе", "За лучшую технико-тактическую подготовку" и "Лучший судья".