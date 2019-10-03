"Тюменский легион" крупно проиграл в Магнитогорске

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Со счетом 0:9 хоккеисты "Тюменского легиона" проиграли "Стальным лисам" в рамках чемпионата Молодежной хоккейной лиги в Магнитогорске, сообщает пресс-служба сибирского клуба.

За три периода тюменцы нанесли пятнадцать бросков в створ ворот соперников. При этом хозяева открыли счет уже на второй минуте – отличился Егор Спиридонов. Правда, следующее взятие ворот состоялось на экваторе отрезка, когда успеха добился Вадим Антипин. Затем Никита Рожков упрочил лидерство уральцев. Едва начался второй период, Алексей Сахаров реализовал большинство местной команды. Автором пятого гола на 28-й минуте стал Дмитрий Шешин. После этого вратаря тюменцев Алексея Щетилина сменил Станислав Пылаев. Первую шайбу он пропустил ближе к середине заключительного отрезка – дубль оформил Сахаров.

До финальной сирены хозяева организовали еще три результативные атаки. В третий раз за матч отличился Сахаров. Затем вновь блеснул Спиридонов. Наконец, на 56-й минуте Юрий Платонов прекратил мучения легионеров, установив окончательный счет матча. Что касается тюменской команды, то чаще других вратаря "Лисов" тревожил Артём Васюков, совершивший четыре броска в створ.

4 октября команды проведут повторный матч. С тремя очками "Легион" замыкает таблицу конференции "Восток" из семнадцати дружин. Третьими идут "Стальные Лисы", в активе которых 17 баллов. На верхней строчке находится "Авто" из Екатеринбурга, заработавший 20 очков. На один балл меньше у новосибирских "Сибирских снайперов", которые располагаются на второй позиции.