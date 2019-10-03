Александр Моор вручил награды лучшим педагогам региона

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Образовательная система Тюменской области по праву может считаться одной из лучших в Российской Федерации. В регионе ежегодно увеличивается число ребят, набравших по 100 баллов на ЕГЭ, а также победителей, призеров международных и всероссийских олимпиад. Добиться таких результатов помогает ежедневный труд педагогов.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, вручая благодарственные письма лучшим работникам системы образования региона. Награды ко Дню учителя получили 73 педагога, которые добились особых успехов в работе.

"В этом зале собрались педагоги, которые показали лучшие результаты в профессиональном плане, подготовили ребят, набравших высший балл на Едином госэкзамене, а также победителей и призеров олимпиад. Хочу сказать вам и вашим коллегам большое спасибо за профессиональный труд, ответственное отношение к своему делу и за любовь, которую вы дарите детям", - подчеркнул губернатор.

Глава региона напомнил, что в стране продолжается реализация национального проекта "Образование". Перед региональной образовательной системой стоят большие задачи и успех в их достижении зависит от совместной работы правительства региона, департамента образования и науки, образовательных учреждений и педагогов.

Александр Моор отметил, что за последние годы в регионе многое сделано для развития системы образования. Создаются комфортные условия для учеников и учителей, строятся новые школы, ведется ремонт и оснащение образовательных учреждений.

"Еще многое предстоит сделать, впереди большой объем работ. Но в любом случае главные в школе – это учителя. И со своей стороны мы будем создавать необходимые условия для вашей работы, справедливой оценки ваших усилий. Важно также профессиональное развитие тех, кто уже работает, и подготовка достойных кадров", - подчеркнул губернатор.

Александр Моор вручил учителям благодарственные письма правительства области за заслуги в сфере образования и воспитания подрастающего поколения, а также за достижения в профессиональной деятельности. Награды получили педагоги из школ Упоровского, Абатского, Омутинского, Викуловского, Бердюжского, Тюменского, Ишимского и Аромашевского районов, Заводоуковска, Ишима, Тобольска и Тюмени.

Были отмечены и учителя ребят, набравших наивысшие баллы по ЕГЭ, ставших победителями и призерами международной олимпиады по татарскому языку и литературе, а также олимпиад всероссийского уровня по другим дисциплинам.

Учитель физики и астрономии гимназии № 21 Тюмени Татьяна Вепрева в ответном слове поблагодарила губернатора и правительство региона за высокую оценку труда педагогов.

"Наша профессия вмещает в себя каждодневный, упорный труд, интерес к предмету, который мы преподаем, творчество. Думаю, все мы осознаем, что в какой-то мере участвуем в важном деле - воспитании будущего поколения. Хочется, чтобы следующее поколение было умнее, мудрее и добрее нас. Уверена, мы будем и дальше с удовольствием работать и следовать своему делу", - сказала она.

Александр Моор также поздравил педагогов с наступающим Днем учителя, отметив, что это поистине всенародный праздник.

"Этот праздник празднует вся страна, потому что одни являются учителями, другие – были или являются учениками. Думаю, что все благодарные ученики и родители скажут вам спасибо за ваш труд, за то, что вы дали ребятам путевку в жизнь", - подытожил глава региона.

Любовь Голышева