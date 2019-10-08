Администрацию Ярковского района возглавил Евгений Золотухин

| Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

Главой администрации Ярковского района на заседании думы был избран Евгений Золотухин. Об этом сообщил председатель конкурсной комиссии по выборам главы, первый вице-спикер Тюменской областной думы Андрей Артюхов, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Депутатам предстояло выбрать главу из двух кандидатов: главы Армизонского района Евгения Золотухина и начальника отдела по делам культуры, молодежи и спорта администрации Тобольского района Анатолия Зырянова.

Как отметил Андрей Артюхов, выборам главы администрации предшествовала работа конкурсной комиссии. "Депутаты единогласно проголосовали за Золотухина", — подчеркнул Артюхов.

Вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев поздравил нового главу с избранием и пожелал ему успешной работы.

Евгений Михайлович Золотухин родился 31 мая 1965 года. Образование высшее, в 1989 году окончил Тюменский сельскохозяйственный институт по специальности "Механизация сельского хозяйства". Трудовая деятельность долгое время была связана с совхозом "Лесной": начинал с инженера-механика, впоследствии стал главным инженером ООО агрофирма "Лесное". С января 2001 по декабрь 2010 года являлся главой администрации Созоновского муниципального образования Тюменского района. С 2010 года возглавлял Армизонский район. Стаж государственной и муниципальной службы — почти 21 год. Член партии "Единая Россия" с 2004 года. Женат, воспитывает сына.