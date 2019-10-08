Владислав Квасов назначен почетным консулом Республики Казахстан в Тюмени

www.kazembassy.ru | Фото: посольства Республики Казахстан в РФ www.kazembassy.ru | Фото: посольства Республики Казахстан в РФ

Владислав Квасов назначен почетным консулом Республики Казахстан в Тюмени (консульский округ – Тюменская область).

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в РФ Имангали Тасмагамбетов 30 сентября вручил Владиславу Квасову патент, а также экзекватуру МИД РФ, подтверждающую полномочия на посту консула. Посол отметил, что для Казахстана очень важны дипломатические отношения с таким партнером, как Россия, что демонстрирует стремление к успешному сотрудничеству и подтверждает стабильность отношений между двумя государствами с большой общей историей.

Почетный консул будет заниматься развитием отношений Республики Казахстан и Тюменской области, содействовать экономическому сотрудничеству, обмену передовыми технологиями и лучшими практиками, поддерживать организацию форумов и встреч на различных уровнях.

Тюменская область и Республика Казахстан имеют давние добрососедские отношения. Их объединяет не только общая граница, но и исторические, культурные, экономические связи. Казахстан традиционно входит в число основных внешнеторговых партнеров региона.

По данным Уральского таможенного управления, оборот взаимной торговли Тюменской области с Республикой Казахстан за первое полугодие 2019 года составил более 101 млн 979 тыс. долларов США, из них экспорт – 81 млн 869 тыс. долларов, импорт – более 20 млн 110 тыс. долларов.

Владислав Квасов - финансист с 32-летним стажем, в настоящее время – управляющий директор по развитию бизнеса ПАО "Промсвязьбанк". Активно занимается общественной деятельностью, был депутатом Тюменской городской и Тюменской областной дум, уже 14 лет является советником губернатора на общественных началах. Имеет опыт международной деятельности: активно развивал сотрудничество Тюменской области и Великого Герцогства Люксембург, за что в апреле 2016 года решением министра иностранных и европейских дел Люксембурга назначен советником по внешней торговле в Тюменской области.

Дарья Казакова