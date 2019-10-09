В Юрге и Голышманово появится комплекс по производству мяса бройлеров

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

О планах по развитию бизнеса на территории Тюменской области рассказал губернатору Александру Моору генеральный директор компании "Руском" Николай Колокольников. Глава региона во время рабочей поездки по Юргинскому району посетил комплекс по выращиванию и переработке индейки "Абсолют-Агро", который работает с 2017 года.

На 1 октября поголовье птицефабрики составило 297 тыс. голов индейки. В 2017 году на убой было поставлено 225 тыс. голов, в 2019 году планируют поставить 755 тыс. голов. В 2018 году в Юргинском произвели 11,5 тыс. тонн мяса индейки при проектной мощности в 10 тыс. тонн. На производстве работают 542 сотрудника.

Показатели по выводимости птицы - около 85%. В инкубатории работают пять человек, вывод молодняка - дважды в месяц. На производстве строго соблюдаются ветеринарно-санитарные правила.

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Николай Колокольников представил губернатору новый инвестиционный проект - комплекс по производству мяса бройлеров мощностью 40 тыс. тонн в год. В Юргинском районе создадут племенной репродуктор, строительство началось 1 сентября. Планируемые мощности - 37 млн яиц в год. Далее яйца перевезут в Голышмановский городской округ, где компания разместит инкубаторий и семь площадок по откорму бройлеров, а также цех убоя. Там тоже ведется строительство.

Гендиректор отметил, что сейчас комбикорма на площадки "Абсолют-Агро" поставляют из Омска, 2,5 тыс. тонн ежемесячно, а новому комплексу потребуется еще 90 тыс. тонн кормов. Для этого компания приобрела в Голышманово элеватор мощностью 72 тыс. тонн, уже подготовлен проект реконструкции. Запустить обновленный элеватор намерены в конце лета 2020 года.

Производительность цеха убоя бройлеров составит 9 тыс. голов в час. Совокупность инвестиций - более 7 млрд рублей. Племенной репродуктор заселят летом 2020 года, к марту 2021 года предприятие намерено выйти на полную проектную мощность. Основными рынками сбыта мяса бройлеров рассматривают Омск, Новосибирск и Красноярск.

Инвесторы рассчитывают получить господдержку на создание инфраструктуры для нового комплекса.

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Дарья Казакова