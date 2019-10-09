На Ямале завершается ремонт региональных трасс

| Фото: Правительство ЯНАО | Фото: Правительство ЯНАО

50 км региональных и межмуниципальных трасс, а также более 100 км муниципальных дорог, отремонтировали дорожники Ямала в 2019 году, сообщает правительство округа.

Сейчас в округе завершается ремонт региональных трасс. Семь объектов из 17 дорожники сдали раньше сроков. Это участки трасс Новый Уренгой - Ныда, Лабытнанги – Харп, два участка на трассе Салехард –Аэропорт, участок трассы от Салехарда в сторону Аксарки, также километровый участок от железнодорожной станции Ныда до Пангод.

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Еще семь участков, работы на которых полностью завершены, ожидают приемки на этой неделе. Там дорожные строители устранили просадки, заменили покрытие, укрепили обочины щебнем, установили дорожные знаки и ограждения. Остальные объекты находятся в завершающей стадии ремонта.

Значительный объем ремонтных работ досрочно завершился и в муниципалитетах. В Муравленко с опережением графика отремонтировали больше 8 км городских дорог. С учетом северной специфики заменили дорожное полотно в Салехарде. В Губкинском за сезон отремонтировали 7 км дорог, также смонтировали систему водоотведения.

В Новом Уренгое полностью отремонтировали около 9 км дорог, 7,5 км дорог отремонтировано в Ноябрьске. Дорожные работы завершились во всех муниципалитетах Пуровского района. В Приуралье отремонтировали более 6 км улично-дорожной сети.