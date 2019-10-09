Тюменец Кирилл Семенов отличился на чемпионате УФО по полиатлону

| Фото: Центр "Аванпост" | Фото: Центр "Аванпост"

Воспитанник центра "Аванпост" Кирилл Семенов в составе сборной команды Тюменской области занял второе место в дисциплине "Троеборье с бегом" на чемпионате Уральского и Сибирского федеральных округов по полиатлону в Кургане, сообщает Центр "Аванпост".

В соревнованиях приняли участие 10 команд. Вместе с Кириллом Семеновым в состав сборной региона вошли курсанты ТВВИКУ и студенты ТюмГУ.

"Чтобы приумножать спортивный опыт, нужно не только усердно тренироваться, но и участвовать в различных соревнованиях, в особенности в чемпионатах области, не только по полиатлону, но и по лыжным гонкам, кроссу, пулевой стрельбе - то есть развиваться во всех направлениях многоборья", - говорит тренер по полиатлону центра "Аванпост" Вячеслав Софонов.

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