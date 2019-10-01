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Футболисты "Тюмени" одержали историческую победу в Литве

Спорт, 09:35 10 октября 2019

asnta.ru | Фото: asnta.ru

Мини-футбольный клуб "Тюмень" выиграл первый матч в Лиге чемпионов УЕФА. Черно-белые добились исторической победы в Литве над хозяевами из "Витиса" - 4:2, передает АСН "Тюменская арена".

"Самое главное, что мы не реагировали на провокации. Ребята продолжали жить игрой. Это и называется командой с большой буквы, когда она так себя ведет. Все сосредоточены только на футболе и не позволяют себе никаких лишних эмоций, - прокомментировал встречу главный тренер сибиряков Игорь Путилов. - Благодарю игроков. Спасибо нашим болельщикам, которые здесь и в Тюмени. Мы чувствуем их поддержку и теплоту. Будем готовиться к третьему матчу".

Нападающий сибиряков Александр Упалёв также отметил, что игроки ощущали очень сильную поддержку из Тюмени.

"Я хочу отмечу просто безобразное судейство. Соперники выпрашивали все, что только можно. Нарушения правил просто из пальца высасывались. Я не думал, что на международных матчах в Лиге чемпионов может быть такое судейство, - добавил футболист. - Но мы смогли с этим справиться. Постарались потом вообще не давать поводов назначать фолы в нашу сторону. Немного обидно, что пропустили при удалении, когда мы вроде бы неплохо играли в защите. Честь и хвала всем ребятам, что удалось одержать победу".

Напомним, днем ранее МФК "Тюмень" уступил "Барселоне" (0:1), впереди у чемпионов России встреча с казахстанским "Аятом".

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# лига чемпионов , мини-футбол , МФК Тюмень

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