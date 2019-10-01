Резидент индустриального парка "Боровский" расширяет линейку мороженого

| Фото: atmr.ru | Фото: atmr.ru

50-70 тыс. стаканчиков мороженого в день выпускают на двух производственных танках в ООО "Ландис" - резидент индустриального парка "Боровский". Вафельные стаканчики и рожки с ягодными и фруктовыми наполнителями здесь начнут производить с начала 2020 года, сообщает администрация Тюменского района.

Напомним, мороженое марки "Тюменский пломбир" "Ландис" начало производить в 2018 году. Первым с конвейера сошло классическое мороженое в вафельных стаканчиках. Сегодня ассортимент выпускаемой продукции включает ванильные и шоколадные вафельные стаканчики, рожки со сгущенкой, а также мороженое в ведерках и гастроемкостях, востребованное кафе и ресторанами. Запущена новая линейка "Уральская марка" пониженной жирности.

В планах компании – увеличить производственные мощности. Так, уже в октябре начнет работу третий молочный танк, который позволит перерабатывать в день девять тонн смеси. Работа на предприятии ведется в одну смену, вскоре откроется я вторая.

В географию поставок будут включены Пермский край и Свердловская область.