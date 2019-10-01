  • 14 октября 201914.10.2019понедельник
  • USD64,2237
    EUR70,7296
  • В Тюмени 10..12 С 5 м/с ветер южный

Тюменская область вошла в лидеры рейтинга регионов России по вводу жилья

Экономика, 10:10 14 октября 2019

из архива портала "Тюмень - наш дом" | Фото: из архива портала "Тюмень - наш дом"

Тюменская область заняла третье место в рейтинге регионов России по вводу жилья. Как свидетельствует исследование РИА Новости, по этому важному показателю регион уступает только Московской и Ленинградской областям. В аутсайдерах рейтинга – Чукотка и Магадан.

В Тюменской области с июля 2018 по июнь 2019 года введено 0,881 кв. м жилой площади на одного человека. Обеспеченность населения жильем (общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя) составляет 27,8 кв. м на человека.

В России ежегодно вводится более 75 млн кв. м жилья. В Тюменской области в 2019 год, по данным Главного управления строительства, планируется ввести в эксплуатацию более 1,5 млн кв. м жилья. Это, по оценкам специалистов, вполне возможно, благодаря реализации жилищных программ, снижению бюрократических барьеров и освоению новых земельных участков.

В 2018 году в регионе возведен 1, 292 млн кв. м жилья.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ввод жилья , рейтинг

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:10 14.10.2019Тюменская область вошла в лидеры рейтинга регионов России по вводу жилья
09:37 14.10.2019Тюменцев приглашают на экономический форум в Сочи
16:04 13.10.2019В тюменский технопарк зашли новые резиденты
11:49 13.10.2019Тюменский завод "Абсолют" расширяет ассортимент товарами для сторонников ЗОЖ