Тюменские хоккеисты одолели китайского соперника

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Со счетом 3:1 завершилась встреча ХК "Рубин" и китайского "ОРДЖИ" в Пекине 15 октября в рамках Высшей хоккейной лиги, сообщает пресс-служба тюменского хоккейного клуба.

Шайбы на счету Зыкова, Михасёнка, Ячменёва, Федотова.

Тюменский "Рубин" начал китайское турне победным поединком. "Конечно, психологически стало немного легче после заброшенной шайбы, - отметил нападающий Павел Зыков. - Надо стараться дальше. Все рады победе. Это самое главное".

17 октября "Рубин" проведет второй матч в Китае с "КРС-БСУ".