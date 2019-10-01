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Тюменские хоккеисты одолели китайского соперника

Спорт, 10:21 16 октября 2019

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Со счетом 3:1 завершилась встреча ХК "Рубин" и китайского "ОРДЖИ" в Пекине 15 октября в рамках Высшей хоккейной лиги, сообщает пресс-служба тюменского хоккейного клуба.

Шайбы на счету Зыкова, Михасёнка, Ячменёва, Федотова.

Тюменский "Рубин" начал китайское турне победным поединком. "Конечно, психологически стало немного легче после заброшенной шайбы, - отметил нападающий Павел Зыков. - Надо стараться дальше. Все рады победе. Это самое главное".

17 октября "Рубин" проведет второй матч в Китае с "КРС-БСУ".

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# ВХЛ , Китай , ХК Рубин

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