Укрепление сотрудничества: о чем говорили Моор и Минниханов

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Глава Тюменской области Александр Моор встретился с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Во встрече также участвовали представители органов власти субъектов. Стороны обсудили перспективы взаимного сотрудничества, направленные на укрепление деловых связей.

Рустам Минниханов подчеркнул, что Республика Татарстан и Тюменская область — два сильных региона с развитой экономикой и большим будущим. Он напомнил, что в 2019 году он два раза был в Тюменской области и смог оценить инвестиционную привлекательность региона.

"Межрегиональный товарооборот у Татарстана и Тюменской области находится на уровне 14 млрд рублей. Я считаю, потенциал для увеличения этих объемов есть и у вас, и у нас", - подчеркнул президент Республики Татарстан.

Он отметил, что есть еще много перспективных направлений. Активно развивается кооперация татарстанских предприятий с холдингом "СИБУР". Есть потенциал в части наращивания поставок продукции машиностроения, оборудования для газовой отрасли, автомобильных шин.

Александр Моор поблагодарил Рустама Минниханова за радушный прием и заметил, что Тюменской области полезен опыт Татарстана по созданию и развитию промышленных площадок и особых экономических зон.

"Мы побывали на территории нескольких промышленных парков, индустриальных площадок, в этих направлениях у Татарстана большой опыт. Для нас интересен вопрос создания особых экономических зон. Мы договорились взять себе в партнеры управляющую компанию "Алабуга", чтобы создать крупную экономическую зону в Тобольске вместе с СИБУРОМ", – сообщил губернатор Тюменской области.

Александр Моор особо отметил работу в части создания общественных пространств и благоустройства городских территорий. В рамках визита делегация Тюменской области посетила Горкинско-Ометьевский лес и набережную озера Кабан.

"Мы тоже многое делаем в этой части и в областной столице, и в других муниципалитетах региона. Наша главная задача — сделать городские пространства современными, доступными и удобными для жителей. Мы с президентом республики уже обсудили варианты дальнейшего сотрудничества, в том числе в развитии профессиональной среды архитекторов. Чтобы реализовывать эту программу в планируемых нами объёмах, нужны инициативные молодые люди, которые могут сделать красивые городские пространства. Наша задача - найти таких профессионалов и используя их знания, вовлекая в процесс жителей, достичь максимального результата", - рассказал Александр Моор.

Кроме того, губернатор Тюменской области отметил опыт Татарстана по обучению государственных служащих на системной основе. Посещая Высшую школу государственного и муниципального управления Казанского федерального университета, Александр Моор подчеркнул, что такую систему подготовки и переобучения госслужащих нужно использовать.

В ходе встречи Рустама Минниханова и Александра Моора обсуждался вопрос открытия прямого авиасообщения между Тюменью и Казанью. По мнению сторон, это позволит укрепить деловые контакты, а также будет способствовать росту межрегионального туристического потока.

Перспективным видится взаимодействие и в области здравоохранения. По итогам посещения президентом Республики Татарстан тюменского Федерального центра нейрохирургии в июне текущего года организована подготовка медицинских кадров и лечение пациентов на базе центра.

Рустам Минниханов выразил слова благодарности Александру Моору за укрепление межнациональных отношений, внимание к вопросам сохранения языка, национальной культуры и традиций татар, проживающих в Тюменской области.

По окончании встречи Рустам Минниханов и Александр Моор ответили на вопросы журналистов.