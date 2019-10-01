Условия для самореализации молодежи обсудили в Салехарде

| Фото: duma72.ru | Фото: duma72.ru

Дискуссионная площадка "Время сотрудничества. Актуальные проблемы глазами поколений" состоялась в рамках заседания Совета законодателей Тюменской области, Югры и Ямала в Салехарде. В качестве эксперта выступил председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов.

Речь шла об особенностях диалога между органами власти на местах и молодежью, а также об условиях для развития потенциала молодежи и вовлечения их в решение социально-экономических проблем.

Участники диалога обсудили причины трудовой пассивности молодежи при наличии дефицита кадров и то, насколько эффективны создаваемые сегодня условия для самореализации молодых людей, в том числе в сфере предпринимательства.