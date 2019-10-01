  • 18 октября 201918.10.2019пятница
  • USD64,0144
    EUR70,9023
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер северный

Условия для самореализации молодежи обсудили в Салехарде

Политика, 17:49 18 октября 2019

duma72.ru | Фото: duma72.ru

Дискуссионная площадка "Время сотрудничества. Актуальные проблемы глазами поколений" состоялась в рамках заседания Совета законодателей Тюменской области, Югры и Ямала в Салехарде. В качестве эксперта выступил председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов.

Речь шла об особенностях диалога между органами власти на местах и молодежью, а также об условиях для развития потенциала молодежи и вовлечения их в решение социально-экономических проблем.

Участники диалога обсудили причины трудовой пассивности молодежи при наличии дефицита кадров и то, насколько эффективны создаваемые сегодня условия для самореализации молодых людей, в том числе в сфере предпринимательства.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Салехард , Сергей корепанов , Тюменская областная дума

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:49 18.10.2019Условия для самореализации молодежи обсудили в Салехарде
14:22 18.10.2019Сергей Корепанов: проблема наркомании и алкоголизма не знает территориальных границ
13:07 17.10.2019Укрепление сотрудничества: о чем говорили Моор и Минниханов
10:22 17.10.2019Опыт Иннополиса будет интересен Тюменской области, уверен Александр Моор