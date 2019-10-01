Тюменские школьники сыграли в турнире на Кубок начальника городской полиции

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Школьники Тюмени приняли участие в турнире по мини-футболу на "Кубок начальника городского УМВД", сообщает управление УМВД России по Тюменской области.

В финальном этапе принимали участие учащиеся школ города в четырех возрастных категориях.

В первой возрастной группе среди девушек 2008-2009 г. р. лучшей стала команда общеобразовательной школы № 67, у юношей первое место в этой же возрастной категории заняла школа № 65. Во возрастной группе 2006-2007 г. р. среди девушек и юношей бесспорными лидерами стали команды школы № 65.

Среди команд 2004-2005 г. р. победили спортсмены из Тюменского Президентского кадетского училища, а среди девушек - команда школы № 88. В категории 2002-2003 у девушек лидерами стала команда школы № 67, а юношей- команда Президентского кадетского училища.

Как отметил на церемонии закрытия начальник УМВд по Тюмени Евгений Козлов, турнир - хорошая возможность проявить себя для многих талантливых и увлеченных футболом ребят.

"Участие в турнире - это прекрасная возможность для ребят-представителей разных школ областного центра познакомиться друг с другом, завести новых друзей, увлеченных одной идеей", - сказал он.