В Уватском районе введено в эксплуатацию шесть тысяч квадратных метров жилья

| Фото: администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

Шесть тысяч квадратных метров жилья введено в Уватском районе в 2019 году. Это составляет 70% от запланированных показателей, сообщает администрация муниципального образования.

"Всего в этом году планируется ввести 10 тысяч квадратных метров, из которых 8,7 тысячи – индивидуальное жилье. Несколько территорий уже выполнили доведенные до них планы по вводу. Среди них Демьянское, Красноярское и Осинниковское сельские поселения", – сообщил заместитель начальника управления градостроительной деятельности муниципалитета Алексей Созонов.

Он добавил, что в четвертом квартале будет введен 30-квартирный дом на Юности Комсомольской в Туртасе. Проведены инженерные сети, готова внутренняя черновая отделка квартир, осталось благоустроить прилегающую территорию. Уватское и Туртасское сельские поселения планируют ввести по 2,8 тысячи квадратных метров жилья. Эти объемы уже выполнены на 69 % и 52 % соответственно.

Активизация жилищного строительства наблюдается в Демьянском сельском поселении. Здесь введено в эксплуатацию 1,5 тыс. квадратных метров. "Десять частных домов возведены по улицам Строителей, Доронина и Новосельской. Возможно, до конца года увеличим общий объем ввода", – сообщил глава поселения Андрей Мотовилов.

Перед районом стоит задача – в следующем году значительно увеличить объемы жилищного строительства и несколько последующих лет удерживать их на новом уровне.

"Это в первую очередь связано с началом реализации в Уватском районе программы сноса аварийного жилья, необходимостью обновления кадров в социальной сфере, а, следовательно, и потребностью в служебном жилье, а также планами по реализации крупных инвестиционных проектов", – резюмировал глава района Сергей Путмин.