Тюменская область - пилотный регион по развитию активного долголетия в стране

| Фото: Благотворительный фонд "Старшее поколение" | Фото: Благотворительный фонд "Старшее поколение"

Тюменские разработки регионального проекта "Старшее поколение" получили высокую оценку на федеральном уровне. Благодаря этому Тюменская область с 2020 года войдет в число пилотных регионов, где будут развивать систему долговременного ухода и активного долголетия.

Как сообщает областной департамент социального развития, в тюменском регионе утверждена дорожная карта проекта по долговременному уходу за пожилыми людьми. С помощью проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" специалисты формируют условия для активного долголетия, создают систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, чтобы обеспечить их доступными социальными услугами. По данным ведомства, в Тюменской области проживает 337,3 тыс. пожилых людей - это 22,2 % от общей численности населения региона. Из них одиноких и одиноко проживающих граждан - 65 тыс. человек.

99 тыс. жителей региона старшего поколения проходят профосмотры, включая диспансеризацию. 230 тыс. пожилых людей, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением. Для доставки людей преклонного возраста из сельской местности в медучреждения для проведения профилактических мероприятий в регионе закупили 23 автомобиля для мобильных бригад.

С 2011 года в поликлиниках региона активно развивается гериатрия. К концу 2019 года в медицинских организациях создано 60 гериатрических коек, работает четыре кабинета врачей-гериатров. В Тюменской области открывается региональный гериатрический центр на базе госпиталя для ветеранов войн.

Одна из миссий проекта - оказывать социальные и медицинские услуги пожилым гражданам вне стационарных условий, то есть на дому, в привычных для них условиях. Специалисты провели социологическое исследования востребованности и нуждаемости граждан в получении социальных услуг, обучили 180 специалистов по уходу, в том числе с привлечением экспертов из Израиля. В регионе используют стационарозамещающие технологии: "Стационар на дому", "Приемная семья для пожилых и инвалидов", "Сопровождаемое проживание", "Санаторий на дому" и другие. Такие услуги в регионе получают около 1,5 тыс. человек. Зачастую для этого привлекают некоммерческие организации.

Сотрудники Областного геронтологического центра запустили пилотный проект "ДеДсад" - по возможности пожилых домочадцев можно привезти на занятия с персоналом Центра платно, на весь день или на время. Методику увидели в Германии, Центр когнитивных технологий продолжает активно сотрудничать и обмениваться опытом с немецкими коллегами. Там же реализуется программа социальной реабилитации пожилых людей старше 70 лет, больных деменцией. Группы по 10-15 человек занимаются в Центре бесплатно благодаря субсидиям областного правительства.

В марте 2019 года в Областном геронтологическом центре начал работать "Телефон доверия для людей старшего поколения". Звонок бесплатный и анонимный. Профессиональные психологи помогают пожилым людям найти выход из сложной жизненной ситуации, справиться с тревогой и одиночеством, разобраться в причинах волнения и беспокойства.

Услуги для жителей региона старшего поколения предоставляют учреждения культуры, спорта, молодежной политики, медицинские организации. В реализации проектов активного долголетия принимают участие органы МВД, МЧС, Пенсионный фонд, общественные и добровольческие организации.

Внедряются интерактивные технологии. Так, в 2018 году запущен областной онлайн-факультет Университета третьего возраста, работа которого организована в формате видеосвязи.

В Тюменской области активно развиваются школы активного долголетия, безопасности, здоровья, финансовой грамотности, клубные и кружковые формирования, спортивные занятия, компьютерные курсы, возможность реализовать себя в качестве волонтера.

В последние годы активно развивается движение серебряных волонтеров. Добровольцы третьего возраста участвуют в экологических акциях, проводят время в больницах, в домах-интернатах, занимаются с детьми, обучают их полезным навыкам, помогают своим менее активным сверстникам адаптироваться к современным тенденциям и возможностям жизни.

Специалисты заботятся о занятости предпенсионеров: в регионе организуют занятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию. Они помогают либо перезагрузить уже имеющиеся у человека знания, расширить его навыки, умения, либо быстро обучиться несложным профессиям, что позволит обеспечить конкурентоспособность на рынке труда. В 2019 году обучение прошли более 500 человек.

Ежегодно количество граждан старшего поколения, вовлеченных в активное долголетие, увеличивается. К ноябрю 2019 года 45% жителей Тюменской области золотого возраста является участниками межведомственных проектов. С начала 2019 года более 170 тыс. жителей старшего поколения вовлечены в мероприятия — это 45% от всего числа проживающих в регионе граждан золотого возраста.

Ирина Ромашкина