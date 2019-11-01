Программу модернизации первичного звена здравоохранения разработают в Тюменской области

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Региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения должны быть разработаны до 10 января 2020 года. Соответствующее поручение губернаторам дал президент Владимир Путин по итогам расширенного заседания президиума Госсовета, которое состоялось в Светлогорске.

"Первичное звено самое близкое к людям. Большинство претензий граждан справедливы и обоснованы. К примеру, поликлиника, где принимают терапевты, недалеко от места проживания, а все так называемые узкие специалисты, диагностическое оборудование нередко сосредоточены в другом конце города. Очень многое зависит от опыта, знаний, квалификации врачей и создание условий для достойного исполнения их врачебного долга – это, безусловно, наша общая важнейшая задача", - отметил глава государства, подчеркнув, необходимость переоценки действующей системы оплаты труда.

Для финансирования мер по модернизации первичного звена на три года, начиная с 2020‑го, предусмотрено 150 млрд рублей дополнительных средств – по 50 млрд в год.

"Добавлю, что эта сумма оценивается пока как достаточная для начального периода модернизации во втором полугодии 2020 года. Правительство предложило свои подходы к распределению средств по регионам. Считаю, что после проведения экспертизы региональных программ объем ассигнований может быть и скорректирован", - заверил Владимир Путин.

Напомним, цикл совещаний по выявлению проблем первичного звена здравоохранения начался в августе 2019. Среди основных были выделены: низкая доступность ФАПов, врачебных амбулаторий, поликлиник, районных больниц.

"Многие здания, как известно, построены еще в середине прошлого века, не ремонтировались долгие‑долгие годы. Оснащенность диагностическим оборудованием зачастую скудная, практически везде дефицит кадров. Сейчас крайне важно выйти на согласованные решения. Первичное звено – это основа, фундамент всей системы здравоохранения и чтобы вывести его на высокий уровень, необходимо слаженно действовать всем органам власти всех уровней", - резюмировал президент.

В расширенном заседании президиума Государственного совета о задачах регионов в области здравоохранения приняли участие главы субъектов, в том числе губернатор Тюменской области Александр Моор.