Тюмень - лидер по общему состоянию дорожной сети
Самыми качественными дорогами признаны дороги Тюмени. Кроме того, по общему состоянию дорожной сети лидирует также Тюмень. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Общероссийского народного фронта (ОНФ), оказавшиеся в распоряжении РИА Новости.
Эксперты проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" с апреля по сентябрь 2019 года проверили трассы в 56 российских городах. Оценивалось общее состояние улично-дорожной сети, а также безопасность. В 33 местах также проверили доступность городской среды для людей с ограниченными возможностями.
Как отметил координатор проекта, депутат Госдумы Александр Васильев, качество российских дорог, по сравнению с прошлыми годами, улучшилось.
По общему состоянию дорожной сети лидирует Тюмень, второе место занял Белгород — эти города традиционно находятся на верхних строчках рейтинга, отмечают эксперты. На третьей строчке расположился Барнаул, где, по данным ОНФ, качество дорог значительно улучшилось за последние два года.
Замыкает список Калуга: состояние дорог там стабильно ухудшается с 2015 года: сейчас ремонт требуется практически каждой улице города, отмечают специалисты.
Низкий уровень доступности городской среды эксперты также отметили в Чите и Владивостоке.