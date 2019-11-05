Тюмень - лидер по общему состоянию дорожной сети

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Самыми качественными дорогами признаны дороги Тюмени. Кроме того, по общему состоянию дорожной сети лидирует также Тюмень. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Общероссийского народного фронта (ОНФ), оказавшиеся в распоряжении РИА Новости.

Эксперты проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" с апреля по сентябрь 2019 года проверили трассы в 56 российских городах. Оценивалось общее состояние улично-дорожной сети, а также безопасность. В 33 местах также проверили доступность городской среды для людей с ограниченными возможностями.

Как отметил координатор проекта, депутат Госдумы Александр Васильев, качество российских дорог, по сравнению с прошлыми годами, улучшилось.

По общему состоянию дорожной сети лидирует Тюмень, второе место занял Белгород — эти города традиционно находятся на верхних строчках рейтинга, отмечают эксперты. На третьей строчке расположился Барнаул, где, по данным ОНФ, качество дорог значительно улучшилось за последние два года.

Замыкает список Калуга: состояние дорог там стабильно ухудшается с 2015 года: сейчас ремонт требуется практически каждой улице города, отмечают специалисты.

Низкий уровень доступности городской среды эксперты также отметили в Чите и Владивостоке.