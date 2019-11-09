Александр Моор поздравил тюменских сотрудников ОВД с профессиональным праздником

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Работу сотрудников ОВД назвал одной из основополагающих профессий, без которых сложно представить развитие общества и любого государства, губернатор Тюменской области Александр Моор.

Об этом он заявил на торжественной церемонии, посвященной Дню работников органов внутренних дел РФ, которая проходит в ДК "Нефтяник".

Глава региона подчеркнул, что каждый из присутствующих в зале посвятил себя нелегкому и ответственному делу.

"Вы взаимодействуете с людьми, видите реальную жизнь, реальные судьбы. Ведете непримиримую борьбу с преступностью, стоите на страже правопорядка, защищаете права граждан. Вы протягиваете им руку помощи в кризисных ситуациях. И здесь они видят в вас не только профессионалов, которые оперативно справятся с возникшей проблемой, но и надеются на понимание, человеческое участие и мудрый совет. Именно на основе личного опыта взаимодействия с сотрудниками полиции, каждый гражданин и формирует образ ведомства в целом", - уверен Александр Моор.

Он привел данные Всероссийского центра изучения общественного мнения, согласно которым индекс доверия к сотрудникам полиции достиг в 2019 году отметки в 54%. Треть респондентов положительно оценивают работу полиции.

"Наша общая и главная цель - обеспечить безопасность земляков. Считаю, что именно скоординированная работа всех органов и уровней власти помогает в достижении этой цели и способствует сохранению на территории нашего региона стабильной обстановки. Нужно закреплять достигнутые позитивные результаты и продолжить эффективно решать поставленные задачи", - призвал Александр Моор и пожелал всем крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов в службе на благо региона и всей России. Он вручил благодарственные письма и почетные грамоты губернатора особо отличившимся сотрудникам органов внутренних дел.

Дарья Казакова