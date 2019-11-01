Более ста тысяч тюменцев впервые заплатят налог на недвижимость в 2019 году

duma.gov.ru duma.gov.ru

Более 111 тыс. жителей Тюменской области впервые заплатят налог на недвижимость в 2019 году. В их число входят прежде всего владельцы квартир в новостройках, которые ранее не облагались налогом из-за отсутствия инвентаризационной стоимости.

Об этом сообщила заместитель руководителя УФНС по Тюменской области Ольга Иванова на пресс-конференции в пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"С 2013 года инвентаризационная стоимость по вновь вводимым объектам не определялась, поэтому они не облагались налогом. За счет того, что мы перешли к расчету налога от кадастровой стоимости, в оборот включены более ста тысяч новых объектов недвижимости. Именно они дают такой прирост по налогу на недвижимое имущество физических лиц", - пояснила Ольга Иванова.

Она отметила, что по сравнению с прошлым годом в 2019 году сумма начисленного налога на недвижимость увеличилась на 37% и составила 586 млн рублей. При этом самый большой налог, который заплатит один налогоплательщик, составляет 8,5 млн рублей.

Ольга Иванова рассказала и о льготах, которые введены в 2019 году. Так, всем налогоплательщикам предоставлен вычет – необлагаемый минимум площади объекта, налог с которого не уплачивается. Вычет предоставляется в размере 10 кв. м - в отношении комнат, 20 кв. м - в отношении квартир и 50 кв м - по жилым домам.

Дополнительные льготы по налогу на недвижимость получат более 22 тыс. многодетных семей региона. Им налог на имущество начислен с учетом увеличенного размера вычетов на величину кадастровой стоимости 5 кв м в отношении квартиры и 7 кв м в отношении дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Уплатить имущественные налоги необходимо до 2 декабря 2019 года. Сделать это можно через "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", в любом отделении банка, через платежный терминал, с помощью телефона, используя один из имеющихся реквизитов: QR-код или штрих-код, УИН в уведомлении, банковские реквизиты.

Любовь Голышева