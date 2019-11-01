Сотрудничество с финским концерном YIT обсудили в администрации Тюмени

| Фото: Тюмень - наш дом во "ВКонтакте" | Фото: Тюмень - наш дом во "ВКонтакте"

Сотрудничество в сфере жилищного строительства обсудили представители городской администрации и финского концерна YIT, сообщает администрация Тюмени.

Зарубежная компания занимается строительством жилых комплексов по всему миру и с Россией сотрудничает более 60 лет. В Тюмени финский концерн застраивает три жилых комплекса, один из которых, "Жуков", будет сдан в начале 2021 года.

"Развитие комфортной городской среды невозможно без развития жилищного строительства. Мы рады сотрудничеству с компаниями, которые уже зарекомендовали себя на мировом рынке. Тюмень развивается стремительными темпами и является привлекательной не только для жизни горожан, но и для реализации инвестиционных проектов. Надеюсь, что наша встреча посодействует дальнейшему сотрудничеству и укреплению международной дружбы", – отметил заместитель главы Тюмени Владимир Третьяков.

Инвесторам было предложено рассмотреть город не только в плане развития строительного бизнеса, но и в других сферах, потому что Финляндия – высокотехнологическая страна, а Тюмень стремится к развитию цифровой экономики.

"Миссия концерна YIT – создать благоприятные условия для жизни. В этом наши задачи полностью совпадают с задачами, которые ставит перед собой руководство города. Финский концерн, помимо строительства жилых домов, также занимается их сервисным обслуживанием. Уже совсем скоро мы примем на обслуживание более 20 тысяч квартир. Надеюсь, что мы и дальше будем находить новые точки соприкосновения и развивать взаимовыгодное сотрудничество", – подчеркнул президент концерна Кари Каунискангаса.