Моор поручил за пять лет довести уровень газификации в регионе до 98%

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Доля домохозяйств, отапливаемых посредством сжигания природного газа, в течение пяти лет увеличится в регионе до 98%. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая с посланием к депутатам областной думы 21 ноября.

Регион сможет достичь намеченного губернатором показателя газификации домохозяйств благодаря регуляторному соглашению между областным правительством, Федеральной антимонопольной службой РФ, компанией "Газпром газораспределение Север" и управляющей организации "Газпром межрегионгаз Север". Документ был подписан в Москве в сентябре 2019 года.

"В результате подписания этого соглашения мы дополнительно получили 1 миллиард 350 миллионов рублей на реализацию региональной программы газификации. Кроме того, сложилась правильная и эффективная модель развития газового хозяйства, при которой процесс строительства газовых сетей удешевляется в два с половиной раза", - рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.

При этом необходимо понимать, что общий показатель сетевой газификации населенных пунктов региона пока не может и не должен достигать ста процентов, отметил замгубернатора. Есть и будут определенные территории, где сетевая газификация с точи зрения экономики просто неэффективна, нецелесообразна, невыгодна ни для ресурсоснабжающей организации, ни для потребителей.

"Но технологии не стоят на месте. Поэтому мы можем прогнозировать, что через какие-нибудь пять лет на таких территориях можно будет создавать локальные газовые сети, в которых будет использоваться завозимый сжиженный природный газ", - отметил Вячеслав Вахрин.

По его мнению, использование современных подходов и перезагрузка региональной программы сетевой газификации на период до 2024 года позволит получить экономический эффект в размере порядка 2 млрд рублей. Эти средства можно будет использовать для дальнейшей газификации развивающихся населенных пунктов.

"Выполнив задачу, поставленную в послании губернатора, мы практически снимаем с себя груз накопившихся за десятки лет проблем, связанных с газификацией. Системно подобных трудностей не будет существовать вообще", - подчеркнул Вячеслав Вахрин.

Евгений Бабенко