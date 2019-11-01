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Тюменские дзюдоисты пополнили копилку наград на межрегиональном турнире

Спорт, 17:09 25 ноября 2019

ЦОП "Тюмень-дзюдо" | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Тюменские дзюдоисты Полина Вакушина и Сергей Заречук признаны победителями межрегионального турниру памяти тренера Зырянова в тюменском спортивно-оздоровительном комплексе "Муромец" 22 и 23 ноября, сообщает ЦОП "Тюмень-дзюдо".

Бронзовым призером турнира стал Сергей Петухов.

ЦОП "Тюмень-дзюдо" | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Всего в турнире участвовали 400 юных спортсменов из Республик Башкортостан и Татарстан, Пермского края, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Иркутской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей.

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# дзюдо , турнир

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