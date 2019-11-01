Воспитанники ФК "Тюмень" одержали победу в Сочи

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Финальный турнир первенства России среди футболистов 2002 года рождения завершается в Сочи. Победу над "Динамо" из Барнаула одержали воспитанники ФК "Тюмень" 26 ноября, сообщает пресс-служба клуба.

После первого тайма сибиряки уступали со счетом 0:2. Но во второй половине игры чемпионы региона "Урал и Западная Сибирь" перевернули ситуацию. Дубль лучшего снайпера команды Ивана Артемьева и голы Максима Тихонова и Марка Аквазбы помогли команде Андрея Корнеева победить со счетом 4:2.

Следующий матч "Тюмень-2002" проведет 28 ноября.