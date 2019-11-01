Сплошная проверка в Тюмени выявила водителя автобуса без прав

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Водителя автобуса, лишенного права управления транспортом, остановили сотрудники ГИБДД Тюменской области во время сплошной проверки на пересечении ул. Алебашевской и ул. Дружбы в Тюмени 27 ноября, сообщает региональное управление МВД России.

Автобус, за рулем которого находился мужчина, принадлежит индивидуальному предпринимателю, маршрутную перевозку пассажиров водитель не осуществлял.

Всего 11 автопатрулей полка ДПС областной ГИБДД проверили более 200 автомобилей и выявили 28 нарушений.

Например, у водителя автомобиля Кia присутствовали признаки опьянения, при прохождении освидетельствования показания алкотестера составили 0,18 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха (при допустимой норме 0,16 мг/л).

У 13 водителей оказалась не застрахованной автогражданская ответственность. В списке выявленных нарушений также тонировка, управление без регистрационных знаков, нарушения правил регистрации, перевозки детей и не пристегнутые ремни.