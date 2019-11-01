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Пациентов поликлиники №6 в Тюмени эвакуировали из-за пожара

Происшествия, 16:35 29 ноября 2019

ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

15 человек эвакуировали спасатели во время пожара в поликлинике №6 ул. Рижская, 66 в Тюмени 29 ноября. Пострадавших нет.

Как сообщает пресс-служба управления регионального МЧС, сообщение о загорании в санузле медицинского учреждения поступило в 15 часов 21 минуту.

"Первые пожарные подразделения прибыли на место происшествия в 15 часов 26 минут. Локализации возгорания удалось достичь через четыре минуты. Ликвидация открытого горения на площади - пять квадратных метров - в 15 часов 36 минут", - рассказал начальник пресс-службы ведомства Сергей Юсько.

На ликвидации возгорании работали семь единиц техники, 24 огнеборца. Погибших, пострадавших нет. Причину пожара устанавливают дознаватели.

Анжела Лебедева

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# пожар , поликлиника

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