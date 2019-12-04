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В Тюменской области определили лучшие предприятия в сфере экспорта

Экономика, 13:03 04 декабря 2019

Торгово-промышленная палата Тюменской области | Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области

Итоги регионального конкурса "Экспортер года Тюменской области" подвели в Тюмени, сообщает региональная Торгово-промышленная палата. 15 ведущих предприятий области соревновались в пяти номинациях.

Победителем в номинации "Промышленность" стало предприятие "Альфа-Драйв", успешно реализовавшее на международные рынки свою разработку - гусеничные комплекты, которые устанавливаются на мотоцикл, переделывая его в снегоход.

"В течение года мы модернизировали продукцию, что позволило расширить клиентскую базу и рынки сбыта. Ведем поставки в Испанию, Японию, США, Грузию, Румынию, Польшу и другие страны", - сообщил бренд-менеджер компании Тимофей Кулешов.

Лучшим в номинации "Агропромышленный комплекс" признан "Заводоуковский маслозавод", который из года в год показывает динамичное развитие в сфере экспорта.

Первое место в "Сфере услуг" заняла туристическая компания "Тюменьзарубежтур", специалисты которой привозят сотни туристов Европы и Азии в Тюменскую область, показывают им регион.

Лидером номинации "Сфера высоких технологий" стало предприятие "ИПФ СибНА". Начальник службы маркетинга производственной фирмы Иван Гнусин отметил, что победа в конкурсе – это мотивация для дальнейшей успешной работы всего коллектива, кроме того – статус "Экспортер года" позволяет найти новых заказчиков продукции и деловых партнеров.

"Ранее мы использовали собственную методологию в определении победителей, в этом году лучшие предприятия определялись по утвержденным требованиям правительством РФ конкурса "Экспортер года" федерального уровня. Победители областного этапа смогут получить возможность участвовать во Всеросийском конкурсе", - рассказал директор департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области Леонид Остроумов.

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# конкурсы , Леонид Остроумов , Торгово-промышленная палата , экспорт

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